Глава КХЛ Морозов рассказал о проектах для привлечения болельщиков

Континентальная хоккейная лига организует много проектов для привлечения болельщиков, в частности, клубы Фонбет-КХЛ проводят уроки в школах своего города для популяризации вида спорта в стране. Об этом во вторник сообщил президент КХЛ Алексей Морозов на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".
25 октября было объявлено, что КХЛ стала новым партнером Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что лига будет помогать в развитии проекта.
"Очень рад присоединиться к такой команде, мы следили за этим конкурсом уже давно, у нас было много проектов, связанных с хоккеем. Мы заложили себе в стратегию много проектов для популяризации, привлечения болельщиков, для детей. Запустили новый урок хоккея - команды КХЛ в городах проводят уроки с детьми с первый по четвертый класс. Мы выпустили мультипликацию, азбуку хоккея. У нас есть опыт, накопленный годами, и мы готовы им делиться, мы понимаем - на каждом этапе любой идее нужна помощь, и КХЛ готова помогать, поэтому лига в этом сезоне тоже в игре", - сказал Морозов.
Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризации массового спорта и здорового образа жизни. Его организаторами являются АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ.