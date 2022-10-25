Глава КХЛ Морозов рассказал о проектах для привлечения болельщиков

"Очень рад присоединиться к такой команде, мы следили за этим конкурсом уже давно, у нас было много проектов, связанных с хоккеем. Мы заложили себе в стратегию много проектов для популяризации, привлечения болельщиков, для детей. Запустили новый урок хоккея - команды КХЛ в городах проводят уроки с детьми с первый по четвертый класс. Мы выпустили мультипликацию, азбуку хоккея. У нас есть опыт, накопленный годами, и мы готовы им делиться, мы понимаем - на каждом этапе любой идее нужна помощь, и КХЛ готова помогать, поэтому лига в этом сезоне тоже в игре", - сказал Морозов.