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24 минуты назад

Шайбы Сергачева и Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАССиещё 5

"Тампа" в четверг обыграла "Анахайм" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы Сергачева и Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"
Фото: AP Photo/ Ashley LandisAP Photo/ Ashley Landis

В составе победителей шайбы забросили россияне Михаил Сергачев (18-я минута) и Никита Кучеров (19), а также Брэндон Хэгел (56) и Николас Пол (60, в пустые ворота). У "Анахайма" отличились Тревор Зеграс (15), Трой Терри (37).

Сергачев забросил первую шайбу в текущем сезоне, а также сделал результативную передачу в эпизоде с голом Хэгела. Кучеров отметился вторым голом в нынешнем регулярном чемпионате, всего на счету форварда 11 очков (2 гола + 9 передач), он продлил свою результативную серию до шести матчей. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел игру в запасе. В составе "Анахайма" голевой передачей отметился защитник Дмитрий Куликов.

"Тампа" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав восемь очков в восьми матчах. "Анахайм" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с тремя очками после семи встреч.

Следующий матч "Тампа" проведет 29 октября на выезде против "Сан-Хосе". "Анахайм" в тот же день в гостях сыграет с "Вегасом".

Хоккей,Николас Пол,Трой Терри,Михаил Сергачев,Дмитрий Куликов,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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