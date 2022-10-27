Шайбы Сергачева и Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"

"Тампа" в четверг обыграла "Анахайм" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: AP Photo/ Ashley Landis AP Photo/ Ashley Landis

В составе победителей шайбы забросили россияне Михаил Сергачев (18-я минута) и Никита Кучеров (19), а также Брэндон Хэгел (56) и Николас Пол (60, в пустые ворота). У "Анахайма" отличились Тревор Зеграс (15), Трой Терри (37).

Сергачев забросил первую шайбу в текущем сезоне, а также сделал результативную передачу в эпизоде с голом Хэгела. Кучеров отметился вторым голом в нынешнем регулярном чемпионате, всего на счету форварда 11 очков (2 гола + 9 передач), он продлил свою результативную серию до шести матчей. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел игру в запасе. В составе "Анахайма" голевой передачей отметился защитник Дмитрий Куликов.

"Тампа" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав восемь очков в восьми матчах. "Анахайм" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с тремя очками после семи встреч.