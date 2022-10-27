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24 минуты назад

Хоккеисты «Реактора» перед матчем с «Авто» отравились в екатеринбургской гостинице

Чемпионат.comиещё 1

Игроки нижнекамской хоккейной команды «Реактор» отравились в екатеринбургской гостинице. Они приехали играть матч с «Авто». Матчи должны были состояться 26 и 27 октября, но из-за отравления хоккеистов матчи пришлось перенести на 8 и 9 января 2023 года.

Хоккеисты «Реактора» отравились в екатеринбургской гостинице
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Приехал Роспотребнадзор, взяли мазки. Ребятам получше уже, прокапали всех, вовремя доктор и массажист сработали. А вообще, сильное отравление было, и я отравился — у меня впервые такое вообще. Ни голову не поднять, ничего вообще. У нас на ужин в отеле рыба была и мясо обычное, говядина. А утром ко мне в номер мальчишки пришли и сказали, что им плохо, рвота была», — цитирует тренера «Реактора» Игоря Фёдорова телеграм-канал Mash Iptash.

В текущем сезоне «Реактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции Серебряного дивизиона.

Хоккей,Игорь Федоров,Роспотребнадзор,
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