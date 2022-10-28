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17 минут назад

Хоккеист "Ак Барса" Радулов не сыграет в ближайшем матче с "Нефтехимиком"

ТАССиещё 5

Нападающий "Ак Барса" Александр Радулов не примет участия в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Нефтехимиком". Об этом в пятницу журналистам рассказал главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок.

Хоккеист "Ак Барса" Радулов не сыграет в ближайшем матче с "Нефтехимиком"
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

Радулов на тренировке в пятницу занимался в звене, которое не принимает участия в ближайшем матче.

"Он не сыграет. Он дисквалифицирован (отстранен клубом - прим. ТАСС)", - сказал Знарок.

Перешедший летом в "Ак Барс" из клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас" Радулов в 22 матчах КХЛ набрал 15 очков по системе "гол+пас" (8+7).

В следующем матче "Ак Барс" в воскресенье примет "Нефтехимик". Казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 22 матчей.

Хоккей,Олег Знарок,Александр Радулов,Фонбет,
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