Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Двукратный чемпион мира Жердев подписал контракт с «Динамо-Молодечно»

Матч ТВ

«Динамо Молодечно» подписало контракт с российским нападающим Николаем Жердевым, информирует официальный сайт белорусского клуба.

Двукратный чемпион мира Жердев подписал новый контракт
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контракт с 37 летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

Летом 2022 года 37 летний форвард находился на просмотре в минском «Динамо» и принял участие в двух контрольных играх с «Сибирью» и «Северсталью», в которых отметился результативной передачей. Полноценный контракт с «зубрами» россиянин не подписал, а присоединился к другой минской команде — «Юности». В 14 матчах белорусской Экстралиги Жердев набрал 4 (3+1) очка.

На драфте НХЛ 2003 года Жердев был выбран «Коламбусом» под четвертым номером. На его счету 421 матч и 261 очко (115+146) в НХЛ, в КХЛ форвард играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». В составе сборной России нападающий стал двукратным чемпионом мира.

Хоккей,Николай Жердев,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Динамо Рига,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители