Двукратный чемпион мира Жердев подписал новый контракт

Летом 2022 года 37 летний форвард находился на просмотре в минском «Динамо» и принял участие в двух контрольных играх с «Сибирью» и «Северсталью», в которых отметился результативной передачей. Полноценный контракт с «зубрами» россиянин не подписал, а присоединился к другой минской команде — «Юности». В 14 матчах белорусской Экстралиги Жердев набрал 4 (3+1) очка.