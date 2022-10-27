Двукратный чемпион мира Жердев подписал новый контракт

«Динамо Молодечно» подписало контракт с российским нападающим Николаем Жердевым, информирует официальный сайт белорусского клуба.
Контракт с 37 летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.
Летом 2022 года 37 летний форвард находился на просмотре в минском «Динамо» и принял участие в двух контрольных играх с «Сибирью» и «Северсталью», в которых отметился результативной передачей. Полноценный контракт с «зубрами» россиянин не подписал, а присоединился к другой минской команде — «Юности». В 14 матчах белорусской Экстралиги Жердев набрал 4 (3+1) очка.
На драфте НХЛ 2003 года Жердев был выбран «Коламбусом» под четвертым номером. На его счету 421 матч и 261 очко (115+146) в НХЛ, в КХЛ форвард играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». В составе сборной России нападающий стал двукратным чемпионом мира.