Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
41 минуту назад

Капитан "Вашингтона" Овечкин - худший игрок НХЛ в этом сезоне по показателю полезности

Газета.Ruиещё 6

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал результативных очков и завершил встречу с «Даллас Старз» с показателем полезности «-1».

Овечкин стал худшим игроком НХЛ по показателю полезности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас капитан столичной команды является худшим игроком лиги по показателю полезности (-8). Такие же показатели имеют форварды «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли и Джордан Кайру, а также хоккеист «Аризоны Койотс» Барретт Хэйтон и игрок «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Филом Эспозито по количеству матчей, проведенных в Национальной хоккейной лиге.

Игра регулярного чемпионата лиги с «Даллас Старз» стала для форварда 1282-й в НХЛ.

Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

В сезоне-2022/23 Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи.

Первое место в рейтинге по количеству матчей в НХЛ занимает Патрик Марло, на счету которого 1779 игр. На второй строчке располагается Горди Хоу (1767), на третьей — Марк Мессье (1756).

Хоккей,Марк Мессье,Патрик Марло,Райан О'райлли,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители