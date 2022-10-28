Овечкин стал худшим игроком НХЛ по показателю полезности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал результативных очков и завершил встречу с «Даллас Старз» с показателем полезности «-1».

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Сейчас капитан столичной команды является худшим игроком лиги по показателю полезности (-8). Такие же показатели имеют форварды «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли и Джордан Кайру, а также хоккеист «Аризоны Койотс» Барретт Хэйтон и игрок «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Филом Эспозито по количеству матчей, проведенных в Национальной хоккейной лиге.

Игра регулярного чемпионата лиги с «Даллас Старз» стала для форварда 1282-й в НХЛ.

В сезоне-2022/23 Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи.