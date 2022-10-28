Хоккеист Лукин обжаловал приговор по делу об уклонении от службы в армии

Адвокат хоккеиста ханты-мансийской "Югры" Владислава Лукина подал апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Уфы по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

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3 октября Ленинский районный суд Уфы приговорил Лукина к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Лукин был признан виновным в покушении на преступление и даче взятки (ч. 3 ст. 30, п. "Б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

"От адвоката поступила апелляционная жалоба. Приговор пока в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дата рассмотрения жалобы на данный момент не назначена.