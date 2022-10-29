Российского вратаря "Айлендерс" назвали убийцей численного большинства

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо отметил первоклассную игру российского вратаря команды Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
«Айлендерс» одержали во встрече победу со счетом 6:2. Сорокин отразил 33 броска по своим воротам из 35.
«При игре в меньшинстве нужно правильно выбирать позиции, действовать отчаянно и быть готовым жертвовать собой. Наши защитники заблокировали сегодня несколько сложных бросков, и мы отлично оборонялись. Но я всегда говорил, что лучший убийца большинства соперников — это вратарь. Сорокин был сегодня просто великолепен на протяжении всей игры», — приводит слова Пажо официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».
26 октября Сорокин был признан первой звездой игрового дня. Он оформил шатаут в матче с «Рейнджерс». Голкипер отразил 41 бросок по воротам и помог победить своей команде со счетом 3:0.
Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ за последние 55 лет.
Голкипер делит пятое место с четырьмя голкиперами, которые до своей 80 игры сделали 11 шатаутов. Лидером по этому показателю является Тони Эспозито (17), второе место занимают Гленн Реш и Мартин Джонс (12).
Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. Также он выступал за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА.