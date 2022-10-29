Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Одноклубник назвал российского вратаря "Айлендерс" Сорокина убийцей численного большинства

Газета.Ruиещё 1

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо отметил первоклассную игру российского вратаря команды Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

Российского вратаря "Айлендерс" назвали убийцей численного большинства
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Айлендерс» одержали во встрече победу со счетом 6:2. Сорокин отразил 33 броска по своим воротам из 35.

«При игре в меньшинстве нужно правильно выбирать позиции, действовать отчаянно и быть готовым жертвовать собой. Наши защитники заблокировали сегодня несколько сложных бросков, и мы отлично оборонялись. Но я всегда говорил, что лучший убийца большинства соперников — это вратарь. Сорокин был сегодня просто великолепен на протяжении всей игры», — приводит слова Пажо официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

26 октября Сорокин был признан первой звездой игрового дня. Он оформил шатаут в матче с «Рейнджерс». Голкипер отразил 41 бросок по воротам и помог победить своей команде со счетом 3:0.

Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ за последние 55 лет.

Голкипер делит пятое место с четырьмя голкиперами, которые до своей 80 игры сделали 11 шатаутов. Лидером по этому показателю является Тони Эспозито (17), второе место занимают Гленн Реш и Мартин Джонс (12).

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. Также он выступал за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,Мартин Джонс,Тони Эспозито,Илья Сорокин,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители