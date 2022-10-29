Российского вратаря "Айлендерс" назвали убийцей численного большинства

«При игре в меньшинстве нужно правильно выбирать позиции, действовать отчаянно и быть готовым жертвовать собой. Наши защитники заблокировали сегодня несколько сложных бросков, и мы отлично оборонялись. Но я всегда говорил, что лучший убийца большинства соперников — это вратарь. Сорокин был сегодня просто великолепен на протяжении всей игры», — приводит слова Пажо официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».