Капризов забросил 80-ю шайбу в карьере в НХЛ

Она стала для россиянина 80-й за все время выступления в американской лиге. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ Капризов забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач в восьми матчах. Россиянин выдал свой лучший старт в этом году за все время карьеры за океаном, отметившись результативными действиями в четырех стартовых матчах сезона. Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА