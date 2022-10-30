Капризов забросил 80-ю шайбу в карьере в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов забросил шайбу в игре против "Детройта".
Она стала для россиянина 80-й за все время выступления в американской лиге. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ Капризов забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач в восьми матчах. Россиянин выдал свой лучший старт в этом году за все время карьеры за океаном, отметившись результативными действиями в четырех стартовых матчах сезона. Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА
В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги. Этим летом у россиянина возникли проблемы с возвращением в США. Он не мог вернуться в страну из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.
Ранее сообщалось, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Сан-Хосе" благодаря голу Никиты Кучерова на последней минуте.