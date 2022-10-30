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56 минут назад

Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу

Lenta.ruиещё 9

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Нэшвилл Предаторc» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла 30 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. Овечкин забросил шайбу в начале третьего периода. Она стала 784-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 17 голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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