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1 час назад

Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону»

Чемпионат.comиещё 8

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету два голевых паса. А всего в этом сезоне у него 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

За победителей забивали ещё Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад. За хозяев отличились Лоусон Круз и Ник Бьюгстад. Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 518 матчах, в которых записал в свой актив 192 гола и сделал 393 результативные передачи при коэффициенте полезности «+130».

Хоккей,Лоусон Круз,Игорь Шестеркин,Артемий Панарин,
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