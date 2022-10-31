Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону»

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету два голевых паса. А всего в этом сезоне у него 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

За победителей забивали ещё Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад. За хозяев отличились Лоусон Круз и Ник Бьюгстад. Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов.