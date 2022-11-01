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1 час назад

Лучшим нападающим КХЛ по итогам месяца впервые выбран игрок китайского «Куньлуня»

Матч ТВиещё 1

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ определила лауреатов октября в четырёх номинациях, сообщается на сайте лиги.

Лучшим нападающим КХЛ впервые выбран китайский игрок
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Иван Бочаров («Локомотив»), одержавший четыре победы в шести матчах. По воротам Бочарова было нанесено 154 броска (25,7 в среднем за игру), из которых он отразил 94,81%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,42 (лучший показатель среди вратарей, сыгравших минимум шесть матчей). В матчах с «Торпедо» и минским «Динамо» Бочаров сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 11 очков (2+9) в 13 матчах месяца. Никишин завершил два матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». На его счету 21 силовой прием, 21 блокированный бросок и один отбор шайбы. Среднее игровое время составило 23 минуты ровно.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), набравший 15 очков (8+7) в 14 матчах месяца. Ип набрал очки в 13 из 14 игр октября, побил клубный снайперский рекорд по продолжительности серии, а также повторил клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками. На его счету также девять силовых приемов, три блокированных броска и один отбор шайбы. Ип стал первым нападающим китайской команды, признававшимся лучшим по итогам месяца.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Ярослав Лихачёв («Амур»), набравший 6 очков (3+3) в 11 матчах октября. На его счету также 45 бросков, 13 силовых приемов, четыре блокированных броска и два отбора шайбы.

Хоккей,Брэндон Ип,Ярослав Лихачев,Иван Бочаров,Александр Никишин,Торпедо,СКА,Фонбет,Динамо,ХК Амур,
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