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1 час назад

Овечкин обошёл Данейко по сыгранным матчам в НХЛ

Чемпионат.comиещё 2

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин обошел Данейко по сыгранным матчам в НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1284-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Кена Данейко. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1284 матчах, в которых он забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.

Хоккей,Мэтью Шнайдер,Каролина Харрикейнз,Александр Овечкин,
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