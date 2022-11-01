Овечкин забросил свою пятую шайбу в сезоне НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Geoff Burke/Reuters Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата против "Каролина Харрикейнз". Овечкин забил гол на 29-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. На настоящий момент счет в поединке ничейный - 2:2.

Всего в десяти матчах сезона-2022/23 Овечкин помимо пяти голов записал на свой счет еще и три результативные передачи. Заброшенная шайба стала для него 785-й в карьере в НХЛ. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 16 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.