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52 минуты назад

Овечкин забросил свою пятую шайбу в сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил свою пятую шайбу в сезоне НХЛ
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

Российский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата против "Каролина Харрикейнз". Овечкин забил гол на 29-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. На настоящий момент счет в поединке ничейный - 2:2.

Всего в десяти матчах сезона-2022/23 Овечкин помимо пяти голов записал на свой счет еще и три результативные передачи. Заброшенная шайба стала для него 785-й в карьере в НХЛ. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 16 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее Овечкин обошел Кена Данейко в рейтинге игроков Национальной хоккейной лиги, проведших наибольшее количество матчей в лиге. Игра с "Каролиной Харрикейнз" стала для капитана столичного клуба уже 1284-й в карьере в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в лиге.

Хоккей,Мэтью Шнайдер,Каролина Харрикейнз,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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