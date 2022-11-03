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54 минуты назад

Овечкин занял второе место в списке лучших игроков НХЛ по версии генменеджеров КХЛ

Газета.Ruиещё 5

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков заокеанской лиги по мнению генеральных менеджеров команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Овечкин занял второе место в списке лучших игроков НХЛ
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Первую строчку в данном голосовании занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид (8 голосов).

Среди россиян в рейтинге также был упомянут голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 10 матчей, забросив пять шайб и отдав четыре результативные передачи.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего Овечкина 785 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 16 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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