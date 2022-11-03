Овечкин занял второе место в списке лучших игроков НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков заокеанской лиги по мнению генеральных менеджеров команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Первую строчку в данном голосовании занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид (8 голосов).

Среди россиян в рейтинге также был упомянут голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 10 матчей, забросив пять шайб и отдав четыре результативные передачи.