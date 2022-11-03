Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России

«Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — сказал словацкий хоккеист, который теперь представляет чешский клуб «Оцеларжи Тршинец».