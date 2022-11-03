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41 минуту назад

Экс-хоккеист "Нефтехимика" Бучек заявил, что критика за игру в КХЛ была оправданна

Газета.Ru

Экс-нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Самуэль Бучек ответил на критику за игру в России.

Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Словак, который теперь представляет чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», заявил, что критика в его адрес была оправданна.

«Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — приводит слова спортсмена Sport.cz.

9 сентября стало известно, что Словацкая хоккейная ассоциация продолжит вызывать в сборную игроков КХЛ.

Хоккей,Самуэль Бучек,
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