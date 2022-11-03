Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России

Экс-нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Самуэль Бучек ответил на критику за игру в России.
Словак, который теперь представляет чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», заявил, что критика в его адрес была оправданна.
«Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — приводит слова спортсмена Sport.cz.
9 сентября стало известно, что Словацкая хоккейная ассоциация продолжит вызывать в сборную игроков КХЛ.