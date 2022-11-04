Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ

Продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Детройт Ред Уингс" и "Вашингтон Кэпиталз". Идет третий период, счет 1:1. Матч проходит на стадионе "Литтл Сизарс-арена" в Детройте. В составе "Вашингтона" заброшенной шайбой отметился капитан команды Александр Овечкин.

Фото: Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

Ему ассистировал Евгений Кузнецов. За "Детройт" забил нападающий Лукас Рэймонд с передач Доминика Кубалика и Дэвида Перрона. Овечкин проводит 11 матч в этом сезоне. На его счету шесть шайб и отдав четыре результативные передачи. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего Овечкина 786 заброшенных шайб.