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2 часа назад

Нападающий "Вашингтона" Овечкин забросил шестую шайбу в текущем сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 8

Продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Детройт Ред Уингс" и "Вашингтон Кэпиталз". Идет третий период, счет 1:1. Матч проходит на стадионе "Литтл Сизарс-арена" в Детройте. В составе "Вашингтона" заброшенной шайбой отметился капитан команды Александр Овечкин.

Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ
Фото: Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/ReutersTimothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

Ему ассистировал Евгений Кузнецов. За "Детройт" забил нападающий Лукас Рэймонд с передач Доминика Кубалика и Дэвида Перрона. Овечкин проводит 11 матч в этом сезоне. На его счету шесть шайб и отдав четыре результативные передачи. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего Овечкина 786 заброшенных шайб.

Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 16 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола. Ранее журналист Том Гулитти в Twitter высказался о роли Овечкина на фоне большого количества травмированных игроков столичной команды.

Хоккей,Том Гулитти,Дэвид Перрон,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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