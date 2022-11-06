Овечкин поделился эмоциями после рекордной шайбы в НХЛ

"Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент", - сказал Овечкин.

Напомним, Овечкин отметился точным броском в матче против "Аризоны". Он забросил свою 787 шайбу за "Вашингтон", побив рекорд Горди Хоу по забитым голам за один клуб.

В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи. Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего россиянина 786 заброшенных шайб. Отставание от Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 15 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.