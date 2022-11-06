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1 час назад

Первый тренер Овечкина не удивлен, что форвард провел всю карьеру в НХЛ в одном клубе

Газета.Ru

Александр Филиппов, первый тренер и крестный отец российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал новый рекорд форварда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Первый тренер Овечкина не удивлен, что он провел всю карьеру в одном клубе
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я очень рад за Сашу, он большой молодец. Уже побил много рекордов, и впереди будут еще. Он идет за рекордом Уэйна Гретцки. Побить его будет очень тяжело, но он постарается.

Я не удивлен, что Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне». Он — не тот парень, который будет шарахаться из клуба в клуб. В наше время нечасто увидишь, что человек так предан одной команде», — цитирует Филиппова «Матч ТВ».

Овечкин отметился точным броском в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3). Он забросил свою 787-ю шайбу за «Вашингтон», побив рекорд Горди Хоу по забитым голам за один клуб.

В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Филиппов,
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