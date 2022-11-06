Первый тренер Овечкина не удивлен, что он провел всю карьеру в одном клубе

«Я очень рад за Сашу, он большой молодец. Уже побил много рекордов, и впереди будут еще. Он идет за рекордом Уэйна Гретцки. Побить его будет очень тяжело, но он постарается.



Я не удивлен, что Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне». Он — не тот парень, который будет шарахаться из клуба в клуб. В наше время нечасто увидишь, что человек так предан одной команде», — цитирует Филиппова «Матч ТВ».