Овечкин рассказал о том, как выросли дети его друзей

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем статусе в команде с учетом возраста. Его слова передает ESPN.
«В нашей организации нет игроков старше меня. У меня есть пара друзей, у них есть дети, которым около 18 лет. Я помню их, когда они были совсем маленькими. А теперь они болеют за нас с трибун», — сказал Овечкин.
Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:3), прошедшем 5 ноября. Для нападающего забитый гол стал уже 787-м за «Кэпиталз», так он смог побить рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам за один клуб. В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.
Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.