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1 час назад

Овечкин: у моих друзей детям около 18 лет, помню их маленькими, а сейчас они болеют за нас

Газета.Ru

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем статусе в команде с учетом возраста. Его слова передает ESPN.

Овечкин рассказал о том, как выросли дети его друзей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В нашей организации нет игроков старше меня. У меня есть пара друзей, у них есть дети, которым около 18 лет. Я помню их, когда они были совсем маленькими. А теперь они болеют за нас с трибун», — сказал Овечкин.

Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:3), прошедшем 5 ноября. Для нападающего забитый гол стал уже 787-м за «Кэпиталз», так он смог побить рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам за один клуб. В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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