"Спартак" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 2:3 на выезде проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (27-я минута), Райан Спунер (44) и Роман Горбунов (60). У проигравших отличились Шэйн Принс (30) и Джозеф Кин (40).

Встречу пропустил лучший бомбардир "Спартака" Александр Хохлачев. В 28 матчах нынешнего сезона форвард набрал 20 (7 заброшенных шайб + 13 результативных передач) очков.

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд в регулярном чемпионате. Красно-белые набрали 27 очков после 28 матчей и занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 30 очками в 28 играх располагается на 7-й строчке. Команда из Белоруссии одержала третью победу подряд.