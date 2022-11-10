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1 час назад

Овечкин сравнялся со Шнайдером по количеству проведенных матчей в НХЛ

Газета.Ruиещё 10

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин сравнялся с Мэтью Шнайдером по количеству матчей за всю историю лиги. В эти минуты "столичные" проводят встречу регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Для Овечкина эта встреча стала 1289 в карьере. Вместе со Шнайдером он делит 71 место. Следующей целью для Овечкина является Дэррил Сидор, на счету которого 1291 матч.

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ
Фото: ReutersReuters

После первого периода "Вашингтон" и "Питтсбург" играют вничью (0:0). Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, составляет до 13 голов.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола. Ранее российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался на третьем месте в списке худших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по индексу полезности. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" Овечкин заработал показатель полезности -2. Всего у него за 14 матчей показатель полезности -11.

Хоккей,Мэтью Шнайдер,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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