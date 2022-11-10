Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин сравнялся с Мэтью Шнайдером по количеству матчей за всю историю лиги. В эти минуты "столичные" проводят встречу регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Для Овечкина эта встреча стала 1289 в карьере. Вместе со Шнайдером он делит 71 место. Следующей целью для Овечкина является Дэррил Сидор, на счету которого 1291 матч.

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После первого периода "Вашингтон" и "Питтсбург" играют вничью (0:0). Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, составляет до 13 голов.