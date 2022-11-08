Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата столичная команда одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Защитник «Нью Йорк Айлендерс» Ноа Добсон признан второй звездой дня. Он забросил шайбу в овертайме в матче против «Калгари Флэймз» (4:3).

Третьей звездой стал канадский форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший две голевые передачи в матче с «Сент Луис Блюз» (3:1).

Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.