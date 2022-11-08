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1 час назад

Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче регулярного чемпионата столичная команда одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Защитник «Нью Йорк Айлендерс» Ноа Добсон признан второй звездой дня. Он забросил шайбу в овертайме в матче против «Калгари Флэймз» (4:3).

Третьей звездой стал канадский форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший две голевые передачи в матче с «Сент Луис Блюз» (3:1).

Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Для «Вашингтона» победа над «Эдмонтоном» стала шестой в сезоне. В следующем матче столичный клуб сыграет 9 ноября с «Питтсбургом».

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