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56 минут назад

Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым

Газета.Ruиещё 4

Обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, который сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с экс-наставниками сборной СССР Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Слова Фетисова передает «РБК Спорт».

Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год?» — заявил Фетисов.

После 27 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга потерпела только одно поражение в основное время.

Хоккей,Роман Ротенберг,Анатолий Тарасов,Виктор Тихонов,Вячеслав Фетисов,Владислав Третьяк,СКА,Госдума,
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