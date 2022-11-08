Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим

Обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, который сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с экс-наставниками сборной СССР Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Слова Фетисова передает «РБК Спорт».
«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год?» — заявил Фетисов.
После 27 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга потерпела только одно поражение в основное время.