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1 час назад

Третьяк объяснил важность сокращения лимита легионеров в клубах КХЛ

ТАСС

Сокращение лимита легионеров в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связано с тем, что это позволит повысить уровень отечественных молодых игроков с учетом неучастия сборной России в чемпионате мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк объяснил сокращение лимита легионеров в клубах КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федерация хоккея России 19 апреля отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех. 19 мая председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трех с сезона-2023/24. Позднее глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ не обсуждала ужесточение лимита.

"Мы всегда боролись за лимит, и сегодня все пришло к тому, что многие игроки из Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии уехали. Поэтому я всегда считал, что каждая команда должна иметь трех сильных иностранных игроков, нежели пятеро слабых, - сказал Третьяк. - Потому что как правило тренеры, приглашающие иностранцев, считают, что мы у легионеров в долгу. Им даются привилегии, их ставят в первое звено, а свои игроки не выходят в большинстве".

"Поэтому мы считаем, что со следующего сезона трех иностранцев иметь достаточно. Чемпионат не ослабнет. У нас сейчас есть время заняться своим хоккеем в связи санкциями и неучастием в чемпионате мира, и за два-три года мы должны подтянуть свою молодежь. Если у нас будет три [иностранных] игрока, то больше появится молодых, которым мы дадим возможность раскрыть потенциал для сборных страны", - добавил он.

Хоккей,Алексей Морозов,Владислав Третьяк,Аркадий Ротенберг,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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