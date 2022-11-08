Третьяк объяснил сокращение лимита легионеров в клубах КХЛ

"Мы всегда боролись за лимит, и сегодня все пришло к тому, что многие игроки из Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии уехали. Поэтому я всегда считал, что каждая команда должна иметь трех сильных иностранных игроков, нежели пятеро слабых, - сказал Третьяк. - Потому что как правило тренеры, приглашающие иностранцев, считают, что мы у легионеров в долгу. Им даются привилегии, их ставят в первое звено, а свои игроки не выходят в большинстве".