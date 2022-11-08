В середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «столичных» капитан «Кэпс» подошёл на вбрасывание, где его оппонентом стал центральный нападающий Дерек Райан. После того как шайба вошла в игру, Овечкин в борьбе с американским хоккеистом подцепил его клюшку. Затем россиянин мощным ударом плеча повалил Райана на лёд.