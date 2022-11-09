Реакция Капризова на удаление до конца матча за удар по лицу защитника «Кингз» Даути

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Идёт третий период, счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рубанул клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. Кирилл, сидя на скамейке штрафников в ожидании наказания за этот удар, с опаской поглядывал на куб, где крутили повтор игрового эпизода. После объявления вердикта судей пострадавший канадец с ехидной улыбкой помахал Капризову рукой, провожая его уход с площадки в раздевалку.