Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ

Канадский нападающий Сидни Кросби, отметившийся в этой игре результативной передачей, сумел выйти на единоличное 18-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав российского нападающего Александра Овечкина после очной встречи с конкурентом. На счету Александра числится 1423 (788+635) очка. У Кросби на одно больше. Ближайшая цель — Брайан Троттье (1425) — одно очко от Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1290 матчей, в которых он забил 788 голов и сделал 635 результативных передач.