"Питтсбург" прервал серию из семи поражений в НХЛ

"Питтсбург" одержал победу над "Вашингтоном" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1. Встреча прошла в ночь на четверг.

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В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Джейсон Закер (28-я минута), Брок Макгин (33), Джефф Петри (36), Джейк Гюнцель (59). У "Вашингтона" отличился Маркус Юханссон (43).

Голевой передачей в эпизоде с шайбой Закера отметился российский форвард Евгений Малкин, в 13 матчах сезона он набрал 13 очков по системе "гол+пас" (5+8). В играх против "Вашингтона" 36-летний нападающий набрал 56 очков (24+48) - больше результативных действий у него только в матчах против "Нью-Йорк Айлендерс" (70) и "Филадельфии" (67).

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби также отметился голевой передачей и обошел капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по количеству очков за карьеру - канадец набрал 1 424 очка (523+901), у россиянина сейчас 1 423 балла (788+635). В составе "Вашингтона" первый матч в сезоне провел защитник Александр Алексеев.

"Питтсбург" сумел прервать серию из семи поражений, команда занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона с 12 очками в 13 матчах. "Вашингтон" набрал 14 очков за 15 встреч и идет шестым. В следующем матче "Питтсбург" 12 ноября сыграет в гостях с "Торонто", "Вашингтон" в тот же день примет "Тампу".