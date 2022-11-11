Кубок мира по хоккею перенесли

«В течение последнего года НХЛ и НХЛПА работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении НХЛПА