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1 час назад

Третьяк оценил уровень международных турниров без россиян

Lenta.ru

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил уровень международных турниров без отечественных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Третьяк оценил уровень международных турниров без россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Третьяк заявил, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян. «Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отношении к России в организации. «Никакой агрессии [в адрес России] нет, потому что это спорт», — подчеркнул он.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила команды от международных турниров в феврале.

Хоккей,Люк Тардиф,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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