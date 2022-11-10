Третьяк оценил уровень международных турниров без россиян

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил уровень международных турниров без отечественных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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Третьяк заявил, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян. «Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отношении к России в организации. «Никакой агрессии [в адрес России] нет, потому что это спорт», — подчеркнул он.