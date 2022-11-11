ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
59 минут назад

Защитник «Салавата» забил гол рукой в собственные ворота

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает омский «Авангард». К середине второго периода счёт 1:1.

Защитник «Салавата» забил гол рукой в собственные ворота
Фото: ТАССТАСС

На второй минуте второго игрового отрезка при счёте 0:0 омичи убежали в атаку. После наброса шайба попала в борт за воротами и выскочила рядом с пятачком. Нападающий «Салавата» Александр Кадейкин попытался «обуздать» её, однако шайба поднялась в воздух. Тогда защитник юлаевцев Михаил Науменков, пытаясь выбросить её, рукой закинул её прямо в собственные ворота.

Гол записали на Владимира Брюквина.

Хоккей,Владимир Брюквин,Михаил Науменков,Александр Кадейкин,Салават Юлаев,Фонбет,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители