"Спартак" обыграл ЦСКА и прервал серию из шести поражений в КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 255 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Вароне (10-я минута) и Матвей Заседа (51). У проигравших отличился Павел Карнаухов (31).
"Спартак" провел первый матч после ухода с поста главного тренера Бориса Миронова. Его обязанности в игре с ЦСКА исполнял Алексей Заварухин, ранее работавший в роли ассистента. Красно-белые прервали серию из шести поражений. Ворота "Спартака", в отличие от последних четырех матчей, защищал Алексей Красиков, отразивший 43 броска.
"Спартак" набрал 29 очков после 30 игр и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы с 39 очками после 27 встреч располагаются на третьей строчке.
В следующем матче "Спартак" 14 ноября в гостях сыграет с московским "Динамо". ЦСКА днем ранее примет "Динамо" из Минска.
В других матчах пятницы магнитогорский "Металлург" дома со счетом 3:2 по буллитам обыграл астанинский "Барыс", минское "Динамо" на своей площадке оказалось сильнее ярославского "Локомотива" (2:1), омский "Авангард" в гостях одолел уфимский "Салават Юлаев" (4:3, по буллитам). Защитник "Салавата Юлаева" Михаил Науменков забросил первую в матче шайбу рукой в собственные ворота. В третьем периоде он был удален до конца игры.