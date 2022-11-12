ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
57 минут назад

"Вашингтон" разгромил "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023, в котором встретились "Вашингтон Кэпиталз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Встреча, прошедшая на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне (США), завершилась победой команды из столицы США со счетом 5:1.

"Вашингтон" разгромил "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Фото: Sports IllustratedSports Illustrated

В составе "Кэпиталз" заброшенными шайбами отличались Энтони Манта, Сони Милано (дубль), белорус Алексей Протас и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу. Капитан столичной команды Александр Овечкин также отметился одним результативным пасом. Единственную шайбу в составе "Тампы" забросил защитник Ник Пербикс.

Таким образом, после 16 проведенных встреч "Вашингтон" располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 16 очков. "Тампа" располагается на 11-й позиции в той же конференции, набрав 15 очков за 14 встреч.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Мэтью Шнайдера по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

Хоккей,Конор Шири,Мэтью Шнайдер,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители