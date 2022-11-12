"Вашингтон" разгромил "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023, в котором встретились "Вашингтон Кэпиталз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Встреча, прошедшая на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне (США), завершилась победой команды из столицы США со счетом 5:1.

Фото: Sports Illustrated Sports Illustrated

В составе "Кэпиталз" заброшенными шайбами отличались Энтони Манта, Сони Милано (дубль), белорус Алексей Протас и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу. Капитан столичной команды Александр Овечкин также отметился одним результативным пасом. Единственную шайбу в составе "Тампы" забросил защитник Ник Пербикс.

Таким образом, после 16 проведенных встреч "Вашингтон" располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 16 очков. "Тампа" располагается на 11-й позиции в той же конференции, набрав 15 очков за 14 встреч.