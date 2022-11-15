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28 минут назад

Голкипер «Каролины» Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ

Матч ТВ

Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Названа вторая звезда дня в НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Вратарь совершил первый шатаут в карьере НХЛ, отразив 27 бросков в матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:0).

Первой звездой назван голкипер «Сент Луис Блюз» Джордан Биннингтон, на его счету 45 сейвов в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Третьей звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм, в активе которого шайба и две результативные передачи в матче против «Лос Анджелес Кингз» (6:5).

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