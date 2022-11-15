Названа вторая звезда дня в НХЛ

Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Вратарь совершил первый шатаут в карьере НХЛ, отразив 27 бросков в матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:0).

Первой звездой назван голкипер «Сент Луис Блюз» Джордан Биннингтон, на его счету 45 сейвов в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:2).