Экс-вратарь «Эдмонтона»: Якупов — худший партнёр по команде, он полный идиот

«Худший партнёр по команде? Наиль Якупов. Этот парень был идиотом. Полным идиотом. Мы отрабатывали бросок c отрицательного угла, и шайбы летали прямо возле моего уха, потому что он пытался попасть

И я пытался объяснить ему: «Ты понимаешь, что здесь есть три исхода: ты либо промахнёшься мимо ворот, либо забьёшь, либо попадёшь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот бросок, иди и сделай это в другом месте», — приводит слова Дубника Oilersnation.