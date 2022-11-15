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1 час назад

Экс-вратарь «Эдмонтона»: Якупов — худший партнёр по команде, он полный идиот

Чемпионат.com

Бывший вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Деван Дубник вспомнил, как тренировал хоккейный элемент вместе с одноклубником Наилем Якуповым и назвал россиянина худшим партнёром по команде. Голкипер в прошлом месяце официально завершил карьеру в НХЛ.

Экс-вратарь «Эдмонтона»: Якупов — худший партнёр по команде, он полный идиот
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Худший партнёр по команде? Наиль Якупов. Этот парень был идиотом. Полным идиотом. Мы отрабатывали бросок c отрицательного угла, и шайбы летали прямо возле моего уха, потому что он пытался попасть

И я пытался объяснить ему: «Ты понимаешь, что здесь есть три исхода: ты либо промахнёшься мимо ворот, либо забьёшь, либо попадёшь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот бросок, иди и сделай это в другом месте», — приводит слова Дубника Oilersnation.

Напомним, на драфте 2012 года «Эдмонтон Ойлерз» выбрал игрока под общим первым номером. Россиянин не смог закрепиться в НХЛ, проведя в лиге с 2012 по 2018 год в общей сложности 350 матчей, в которых заработал 136 (62+74) очков. На данный момент нападающий выступает в КХЛ в составе омского «Авангарда».

Хоккей,Деван Дубник,Наиль Якупов,ХК Авангард,
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