Татьяна Тотьмянина рассказала о полученной в «Ледниковом периоде» травме

«Я стою, я каталась, значит, более-менее всё в порядке. Вообще, в спорте только дважды не выходила на лёд после сильных т равм: когда было сотрясение мозга, я была без сознания три часа, а второй раз — когда сломала ногу. Дважды себе позволила не выйти, это было невозможно. Но пока есть возможность делать уколы, как-то замотаться, подержаться за плечо партнёра… Вчера и сегодня я каталась на уколах. Характер травмы? Повреждение мениска, жидкость вытекла. Надеюсь, что операция не потребуется. Кто знает, как это всё дальше будет развиваться, повторное МРТ назначено через две недели. Покой нам только снится.

Колено — это серьёзная травма. Ещё нам всё-таки не 15 лет, когда травма заживает очень быстро. Но пока я могу не подводить людей, я закончу проект. Несколько дней, и уже закончатся съёмки. В прошлом году у меня были проблемы с почками очень сильные, но это не от проекта зависит, а от моего организма. Слушайте, это жизнь. Кому-то ещё сложнее. Ради чего я это делаю? Ради того, чтобы себя потом не корить, что я вроде как и могла, но надо было напрячься. Я всё равно себе отдаю отчёт. Если бы травма была намного серьёзнее, то я не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бёдер. Не было ли вчера мыслей, что всё пропало? Главное, что мы сразу с Ваней поехали в больницу проверить кости, связки, для того чтобы понимать, насколько все серьёзно. Да – травма есть, но она позволяет работать», — передаёт слова Тотьмяниной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.