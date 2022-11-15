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1 час назад

В США перенос Кубка мира по хоккею назвали победой Путина

Илья Родин

Американский портал Yardbarker резко раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги о переносе Кубка мира с 2024 года на 2025-й. Об этом пишет Inoprosport.

«Здесь Путин снова выигрывает»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что причиной этого решения стало нежелание сборных Швеции, Финляндии и Чехии играть в одном турнире с россиянами, даже в том случае, если они будут выступать без национальной символики.

По мнению обозревателей портала, спортивные функционеры проявили беспринципность, выдвинув инициативу о переносе, они пытаются дождаться, пока «все рассосется само собой».

Журналисты Yardbarker заявили также, что конечным бенефициаром истории с Кубком мира якобы является президент России Владимир Путин.

«Знайте: здесь Путин снова выигрывает», - резюмировали журналисты.

Хоккей,Владимир Путин,
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