«Здесь Путин снова выигрывает»

Американский портал Yardbarker резко раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги о переносе Кубка мира с 2024 года на 2025-й. Об этом пишет Inoprosport.

Отмечается, что причиной этого решения стало нежелание сборных Швеции, Финляндии и Чехии играть в одном турнире с россиянами, даже в том случае, если они будут выступать без национальной символики.

По мнению обозревателей портала, спортивные функционеры проявили беспринципность, выдвинув инициативу о переносе, они пытаются дождаться, пока «все рассосется само собой».

Журналисты Yardbarker заявили также, что конечным бенефициаром истории с Кубком мира якобы является президент России Владимир Путин.