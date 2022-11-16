Чудовищный ляп россиянина украл чистую победу у «Тампы»

Михаил Сергачёв сыграл на две команды – сначала допустив грубейшую ошибку в большинстве, а затем результативно исправившись в овертайме.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» подарили зрителям отличное шоу в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив в общей сложности девять шайб и доиграв до дополнительного времени.

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Уже на второй минуте первого периода хозяевам удалась голевая атака, одним из главных участников которой стал российский нападающий Владислав Наместников. Он помог отличиться 26-летнему американскому форварду Россу Колтону. Бросок Владислава отразил голкипер, но на подборе был Колтон. Наместников не набирал очков в 11 предыдущих матчах в НХЛ – с 19 октября, когда ассистировал Стивену Стэмкосу в домашней встрече с «Филадельфией».

Ответ гостей не заставил себя долго ждать. При игре в большинстве равновесие на табло восстановил канадский форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент. Ассистентами Марчмента выступили американец Джейсон Робертсон и финн Роопе Хинтц, продлившие личные серии с набранными очками до девяти матчей. Джейсон и Роопе стали первыми игроками «Далласа» за последние 11 лет, кому удалось одновременно набирать очки как минимум в девяти матчах кряду. В сезоне-2010/2011 подобным достижением отметилась связка Майка Рибейро и Луи Эрикссона.

В начале второго периода Ник Пол во второй раз в матче вывел «Тампу» вперёд, но следом сработал дуэт главных звёзд «Далласа». C интервалом в 105 секунд последовательно отличились Джо Павелски и всё тот же Робертсон, проводящие феерический регулярный чемпионат НХЛ. Набравший 25-е очко Робертсон вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав Микко Рантанена и Давида Пастрняка, тогда как Павелски ворвался в топ-20 списка. И это в 38 лет!

Теперь уже «Тампа» быстренько отыгралась усилиями своего капитана – 32-летнего Стивена Стэмкоса, которому впоследствии ещё только предстояло отпраздновать знаменательное достижение в своей карьере. Пока же в начале третьего периода «молнии» снова захватили лидерство в счёте благодаря точному броску Иэна Коула.

За пять минут до конца основного времени матча в штрафной бокс отправился нападающий гостей Йоэль Кивиранта. И в этот момент показалось, что судьба матча предрешена. Но российский защитник хозяев Михаил Сергачёв неожиданно подготовил новый сюжетный поворот в этой встрече.

Российский защитник выкатился из-за ворот и потерял контроль над шайбой, чем и воспользовался совершивший перехват Радек Факса. Чешский форвард отличился в меньшинстве, с близкого расстояния пробив Брайана Эллиотта. Чудовищный ляп Сергачёва помог «Далласу» сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

«Даже комментировать это не буду», – написал один из болельщиков «Тампы» в социальных сетях, оценивая действия россиянина.

Скорее всего, Сергачёв пережил бы крайне неприятные минуты после завершения матча, если бы в конечном счёте эта ошибка лишила «Тампу» не только победы в основное время, но и привела к итоговому поражению. Однако в овертайме россиянин исправился. Получив передачу от Стэмкоса, Михаил сделал несколько движений вперёд и вложил шайбу Алексу Киллорну, который закатился в зону и точным броском прошил Джейка Эттингера, принеся «Тампе» победу.

Таким образом, Сергачёв набрал 15-е (4+11) очко в сезоне, проведя 16 игр. Хороший результат для защитника. Что касается Стэмкоса, то канадский форвард сегодня достиг отметки в 500 результативных передач за карьеру в НХЛ.

«Сделать такой пас на гол в овертайме, который помог команде победить, — это, пожалуй, самое лучшее, что могло произойти», – прокомментировал Стэмкос своё достижение.