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26 минут назад

Бывший чешский хоккеист пожалел об отсутствии россиян на международных турнирах

Lenta.ruиещё 2

Бывший чешский хоккеист Радек Дуда пожалел об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова приводит Sport.cz.

Экс-хоккеист Чехии пожалел об отсутствии россиян на международных турнирах
Фото: ТАССТАСС

«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими», — заявил Дуда. Он посчитал, что из-за отсутствия россиян стагнирует в том числе и европейский хоккей.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян.

«Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.

В августе в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила команды от международных турниров в феврале.

Хоккей,Радек Дуда,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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