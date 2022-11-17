Экс-хоккеист Чехии пожалел об отсутствии россиян на международных турнирах

Бывший чешский хоккеист Радек Дуда пожалел об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова приводит Sport.cz.
«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими», — заявил Дуда. Он посчитал, что из-за отсутствия россиян стагнирует в том числе и европейский хоккей.
Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян.
«Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.
В августе в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила команды от международных турниров в феврале.