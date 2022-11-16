Названы страны, которые не желают видеть Россию на Кубке мира по хоккею

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал перенос Кубка мира с 2024 на 2025 год. По его мнению, через два года мероприятие также придется переносить или отменять. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Iltalehti.

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Тренер полагает, что Россия в ближайшее время не вернется в международный хоккей. Это обусловлено многими факторами.

Во-первых, отметил Юкка Ялонен, российская спецоперация в ближайшее время с высокой долей вероятности не закончится. Даже если конфликт будет урегулирован, России не позволят сразу вернуться на международную арену.

Кроме того, многие страны не желают, чтобы российские спортсмены принимали участие в крупных соревнованиях, подчеркнул тренер. Он пояснил, что против этого выступают Швейцария, Чехия, Швеция и Финляндия.