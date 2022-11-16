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38 минут назад

Названы страны, которые не желают видеть Россию на Кубке мира по хоккею

Илья Родин

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал перенос Кубка мира с 2024 на 2025 год. По его мнению, через два года мероприятие также придется переносить или отменять. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Iltalehti.

Названы страны, которые не желают видеть Россию на Кубке мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренер полагает, что Россия в ближайшее время не вернется в международный хоккей. Это обусловлено многими факторами.

Во-первых, отметил Юкка Ялонен, российская спецоперация в ближайшее время с высокой долей вероятности не закончится. Даже если конфликт будет урегулирован, России не позволят сразу вернуться на международную арену.

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Кроме того, многие страны не желают, чтобы российские спортсмены принимали участие в крупных соревнованиях, подчеркнул тренер. Он пояснил, что против этого выступают Швейцария, Чехия, Швеция и Финляндия.

Проведение международных турниров с участием России невозможно до тех пор, пока другие государства выступают против этого, резюмировал он.

Хоккей,Юкка Ялонен,
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