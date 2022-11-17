В матче «Ак Барса» и СКА на лёд выбежал болельщик

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

В концовке третьего периода во время атаки казанского клуба на лёд выбежал болельщик, что является крайне редким явлением в хоккее.

«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко после 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Питерские армейцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 32 игр. СКА потерпел четвёртое поражение в основное время в сезоне.