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3 часа назад

Шестёркин ударил по двери, заходя в раздевалку «Рейнджерс» после поражения от «Сиэтла»

Чемпионат.com

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Шестёркин ударил по двери после поражения от «Сиэтла»
Фото: НХЛНХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по воротам, но пропустил шайбу в ближний угол в овертайме от защитника «Сиэтла» Джастина Шульца. Раздосадованный таким исходом матча, голкипер ударил по двери, заходя в раздевалку команды.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 13 матчей, в которых одержал восемь побед и продемонстрировал показатель отражённых бросков 91,4%.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Джастин Шульц,
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