Шестёркин ударил по двери после поражения от «Сиэтла»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фото: НХЛ НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по воротам, но пропустил шайбу в ближний угол в овертайме от защитника «Сиэтла» Джастина Шульца. Раздосадованный таким исходом матча, голкипер ударил по двери, заходя в раздевалку команды.

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