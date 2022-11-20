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44 минуты назад

Кучеров догнал Ларионова в списке бомбардиров всех времен НХЛ

Газета.Ru

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме переиграла "Нэшвилл" со счетом 3:2.

Кучеров догнал Ларионова в списке бомбардиров всех времен НХЛ
Фото: ReutersReuters

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие во всех трех заброшенных шайбах своей команды. Сначала россиянин во втором периоде реализовал большинство и сравнял счет в матче. В качестве одного из ассистентов выступил Михаил Сергачев. Затем Кучеров сам выступил в роли ассистента в моменте с голом Александра Киллорна.

В дополнительное время российский форвард снова сделал результативную передачу и помог забросить победную шайбу Стивену Стэмкосу. Благодаря трем набранным сегодня очкам Кучеров преодолел отметку в 644 очка за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, он сравнялся с легендарным нападающим "Детройта" Игорем Ларионовым. Советский прославленный хоккеист также имеет в своем активе 644 набранных очка, для этого ему потребовался 921матч, в то время как у Кучерова на покорение этой отметки ушло 580 игр. Следующий ориентир для россиянина это Алексей Жамнов, у которого 719 очков.

Ранее сообщалось, что пять очков Павла Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом".

Хоккей,Александр Киллорн,Алексей Жамнов,Михаил Сергачев,Игорь Ларионов,Стивен Стэмкос,Павел Бучневич,Никита Кучеров,
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