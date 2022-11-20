Капризов набрал 20-е очко в сезоне

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забившим не менее 10 голов и отдавшим не менее 10 результативных передач в 20 первых матчах сезона. Ранее этого достижения смогли добиться только Мариан Габорик (трижды: в 19 встречах сезона-2005/2006, в 20 встречах в сезоне-2001/2002 и 2007/2008) и Зак Паризе (в 20 матчах сезона-2014/2015).