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3 часа назад

Малкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАССиещё 5

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Малкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч против "Чикаго" (5:3) стал для россиянина 1 000-м в регулярных чемпионатах НХЛ. 36-летний Малкин забросил одну шайбу и набрал 1 166-е очко (452 шайбы + 714 передач) за карьеру в НХЛ.

Второй звездой дня НХЛ признала форварда женской сборной США Хилари Найт. В товарищеском матче против команды Канады (4:2) Найт забросила две шайбы и отдала одну голевую передачу.

Третьей звездой дня стал российский голкипер "Коламбуса" Даниил Тарасов. В матче против "Флориды" (5:3) 23-летний вратарь отразил 47 из 50 бросков.

Хоккей,Хилари Найт,Даниил Тарасов,Евгений Малкин,
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