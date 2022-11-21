Малкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Матч против "Чикаго" (5:3) стал для россиянина 1 000-м в регулярных чемпионатах НХЛ. 36-летний Малкин забросил одну шайбу и набрал 1 166-е очко (452 шайбы + 714 передач) за карьеру в НХЛ.

Второй звездой дня НХЛ признала форварда женской сборной США Хилари Найт. В товарищеском матче против команды Канады (4:2) Найт забросила две шайбы и отдала одну голевую передачу.