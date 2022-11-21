47 сейвов Тарасова — второй результат в истории «Коламбуса» для новичков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Фото: NHL NHL

Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 47 бросков по своим воротам. Этот результат – второй в истории клуба для новичков. Лучше был только Паскаль Леклер в 2016 году. Тогда он совершил 37 сейвов.