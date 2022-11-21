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1 час назад

47 сейвов Тарасова — второй результат в истории «Коламбуса» для новичков

Чемпионат.com

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

47 сейвов Тарасова — второй результат в истории «Коламбуса» для новичков
Фото: NHLNHL

Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 47 бросков по своим воротам. Этот результат – второй в истории клуба для новичков. Лучше был только Паскаль Леклер в 2016 году. Тогда он совершил 37 сейвов.

В составе «Блю Джекетс» отличились Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро, а также Бун Дженнер. За «Флориду» забрасывали Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт.

В следующем матче команда из Коламбуса встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Флорида» сыграет с «Бостон Брюинз». Оба матча начнутся 24 ноября.

Хоккей,Шон Курали,Паскаль Леклер,Колин Уайт,Мэттью Ткачук,Бун Дженнер,Даниил Тарасов,Джонни Годро,Аарон Экблад,
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