Малкин прослезился после оглашения состава на матч сыном

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не смог сдержать слез, когда его шестилетний сын Никита зачитал стартовый состав команды на матч НХЛ против «Чикаго Блэкхоукс». Видеозапись этого момента опубликовала в своем Telegram-канале жена хоккеиста Анна Кастерова.

На видео Никита заходит в раздевалку и зачитывает состав команды, при этом Малкин закрыл лицо полотенцем, а когда прозвучало его имя, обнял сына.

«Это был сюрприз на 1000-ю игру для Жени. Удался», - написала Кастерова.

Сам хоккеист рассказал после игры, что это был для него «очень эмоциональный момент», и выразил надежду, что его сын также будет играть в НХЛ, когда вырастет, пишет «Спорт-Экспресс».

«И я сделаю то же самое для него. Я ценю то, что они приехали в Чикаго и преподнесли мне такой большой сюрприз», - заметил Евгений Малкин.

36-летний россиянин отличился в своем юбилейном матче. Он забросил шайбу на 23-й минуте и сделал счет 2:0, напоминает издание.