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1 час назад

Избившего судью в Москве хоккеиста бессрочно отстранили от игр

Мария Иванова

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) бессрочно отстранил хоккеиста «Леопардов» Николая Ризина от соревнований из-за избиения судьи. Об этом сообщается на сайте ФХМ.

Избившего судью в Москве хоккеиста бессрочно отстранили от игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в ФХМ решили обратиться в Федерацию хоккея России и попросить, чтобы Ризина отстранили от соревнований на федеральном уровне.

Ранее в СМИ появилось видео с хоккейного матча в московском спорткомплексе «Чкалов арена». На записи видно, как один из хоккеистов бьет судью клюшкой и коньком. В полиции начали проверку.

«Спорт-Экспресс» писал, что хоккеист-любитель Ризин во время игры с Revol Ice был недоволен решением арбитра об удалении на две минуты и напал на него. Судья получил черепно-мозговые травмы и перелом ребер.

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