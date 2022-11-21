Избившего судью в Москве хоккеиста бессрочно отстранили от игр

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) бессрочно отстранил хоккеиста «Леопардов» Николая Ризина от соревнований из-за избиения судьи. Об этом сообщается на сайте ФХМ.

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Также в ФХМ решили обратиться в Федерацию хоккея России и попросить, чтобы Ризина отстранили от соревнований на федеральном уровне.

Ранее в СМИ появилось видео с хоккейного матча в московском спорткомплексе «Чкалов арена». На записи видно, как один из хоккеистов бьет судью клюшкой и коньком. В полиции начали проверку.